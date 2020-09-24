Азимбек Бекназаров: «Новые депутаты займутся перераспределением власти и богатства в стране»

Наш посол в Малайзии Азимбек Бекназаров дал интервью сайту «Назар Ньюс» и поделился своим мнением относительно коррупции.
«В Кыргызстане коррупция никуда не денется, с каждыми новыми выборами она будет обновляться, менять внешний облик с помощью новых партий. Последние четыре президента начинали свою работу с борьбы с коррупцией. Двое из них – Бакиев и Атамбаев стали жертвой коррупции. Идет третий год борьбы с коррупцией нынешнего президента. Он сам признает, что коррупция не остановилась. Коррупция, связанная с полезными ископаемыми, остается нетронутой. Не нужно повторять слова от заседания к заседанию, надо бить топором по корню коррупции. Коррупцию не остановить арестом 3-4 чиновников и конфискацией их имущества. Коррупция в Кыргызстане — это не только получение взяток, злоупотребление должностным положением, хищение государственной собственности. Это неизлечимая социальная болезнь, которая раскинула корни по всей стране, живет в политической системе, крепко оплела общество. Вот, скоро придут новые депутаты. Они вновь будут перераспределять все богатство и власть», — говорит он.
Источник: Aryba.kg
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