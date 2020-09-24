Сапара Исакова перевели в колонию №27 в Молдовановке

По мнению адвоката Замира Жоошева, это может быть связано с выборами, либо попыткой оказать давление на бывшего премьера

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова из ИК №8 в селе Петровка перевели в колонию №27 в селе Молдовановка Чуйской области. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

- Это подтвердили в самой колонии, - отметил юрист. - Причин перевода пока не знаем. Обратились в ГСИН. Ждем ответа. Предполагаем, что перевели его по двум причинам: первая - в связи с предстоящими выборами, вторая - с целью оказать давление на Исакова, поскольку он только адаптировался в той колонии, а теперь ему нужно заново переживать этот процесс. Это психологическое давление.

Напомним, Сапара Исакова приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Источник: vesti.kg