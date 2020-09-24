Вы поддержите «Кыргызстан» из-за Сулайманова, обвиненного в коррупции?

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Тогда этот молодец сбежал за границу.

Нурлан Сулайманов был министром транспорта и коммуникаций при кровавом режиме Курманбека Бакиева, но позднее были раскрыты его дурные дела, было возбуждено уголовное дело за хищение миллионов. Тогда этот молодец сбежал за границу. Да, во времена Атамбаева. А законы у нас оказались столь «гибкими», что впоследствии его не привлекли к ответственности, в связи с «истечением срока давности преступлений». Сулайманов вновь вмешался в политику и сейчас идет на выборы от партии «Кыргызстан». Удивительно, фактически его обвинил в коррупции, обвинили в нанесении ущерба государству, оцениваемого в миллионы, но он даже бровью не повел, рвется к мандату. Разве можно быть столь наглым?..

Источник: Aryba.kg