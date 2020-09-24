В своем ли уме партия «Кыргызстан»?

Лишь бы теперь «кыргызстановцы» не стали приставать к этой умной девочке.
8-летняя девочка обратилась к Канату Исаеву и ко всем «кыргызстановцам», спросила: «В своем ли вы уме?» Она отметила, что флаг партии напоминает казахстанский, предложила отправить в Казахстан футболки, использующиеся в агитационной кампании, сменив надпись с «Кыргызстан» на «Казахстан». Лишь бы теперь «кыргызстановцы» не стали приставать к этой умной девочке. Потому что привыкшие нарушать закон «по-крупному» люди готовы упрекать в ответ тех, кто указывает на нарушение закона… В общем, в этой партии разочаровались все, как младенцы в колыбели, так и 90-летние аксакалы. А на фоне разочарования они недалеко уйдут.
Источник: газета «Багыт.kg» №22 от 24.09.2020 / стр. 8
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