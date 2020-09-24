Полмиллиарда сомов на агитацию. На эти деньги можно было построить семь школ

На сегодня партии, участвующие в предвыборной кампании, потратили уже более полумиллиарда сомов.

Такие данные приводит Центризбирком.

В 24.kg подсчитали, как можно было потратить деньги более разумно.

10 булок хлеба на каждого

Контрольно-ревизионная группа ЦИК предоставила информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных политических партий. С 9 июля по 18 сентября партии потратили на избирательную кампанию 504,7 миллиона сомов.

В Кыргызстане на 14 сентября официально зарегистрировано 3 миллиона 465 тысяч 111 избирателей.

Если поделить потраченные партиями деньги на число избирателей, то получается, что на каждого приходится 146 сомов.

На эти деньги можно, например, купить 10 булок хлеба. Или восемь килограммов картофеля. Или 460 граммов мяса. На крайний случай на эти деньги можно целую неделю дважды в день ездить в общественном транспорте в Бишкеке.

Более полумиллиона пособий

Полмиллиарда сомов — существенная сумма. На агитацию партии потратили на 132,2 миллиона сомов больше, чем за восемь месяцев 2020 года у государства ушло на выплату пособия «балага суйунчу».

На сегодня государственные пособия получают 508 тысяч 200 человек. Если поделить все траты партий на этих людей, то получается, что им досталось бы 993 сома. При этом средний размер пособия «уйбулого комок» составляет 870 сомов. Размер социального пособия в Кыргызстане установлен в 3 тысячи 82 сома. Денег партий хватило бы на выплату почти 164 тысяч таких пособий.

После повышения с 1 октября 2020 года средний размер пенсии в Кыргызстане составит 6 тысяч 61 сом. Получается, что потраченных на избирательную кампанию средств хватит на выплату такой пенсии 83 тысячам 825 пенсионерам. Это 12 процентов об общего числа пенсионеров в стране.

Школы, больницы, дороги

Деньги партий можно было бы потратить не только не выплату пенсий и пособий, но и, например, на строительство больниц, школ, детских садов или дорог.

В селе Маданият Кара-Суйского района Ошской области в январе 2020 года начали строить школу на 225 ученических мест. По данным Госстроя, по контракту сметная стоимость строительства школы составляет $890,8 тысячи. Если перевести это в сомы, то по сегодняшнему курсу стоимость школы составляет 70,6 миллиона сомов. Таких школ на полмиллиарда сомов можно построить семь, по одной в каждой области страны.

На месте сгоревшего здания Налоговой службы мэрия Бишкека строит детский сад на 100 мест. Внутренняя площадь помещения составляет 1 тысячу 216 квадратных метров. Сметная стоимость — 35 миллионов сомов. Если бы партии решили строить детсады вместо печатания баннеров и рекламных роликов, то каждой области подарили бы по два дошкольных учреждения.

Можно было и помочь стране подготовиться ко второй волне коронавируса и спонсировать строительство новой больницы. Например, по данным Госстроя, на строительство и капитальный ремонт больниц из средств республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения» и из Фонда социального партнерства по развитию регионов выделено 319,6 миллиона сомов. Партии уже потратили на выборах на 185 миллионов больше.

За счет этих средств ведутся работы на 14 объектах здравоохранения. Получается, что одна больница обходится в 23 миллиона сомов. Если бы средства на капремонты и возведение новых больниц тратили из избирательных фондов партий, то можно было бы провести работы в 22 медицинских учреждениях.

По информации экс-председателя Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой, в Кыргызстане стоимость строительства одного километра варьируется от $0,7 до $3,1 миллиона. К примеру, по проекту реабилитации дороги Ош — Баткен — Исфана километр стоит $737,4 тысячи. Это самая низкая стоимость из последних реализуемых проектов.

Если брать за основу именно эти расходы, то получается, что вместо агитации можно было бы построить 8,6 километра новых дорог.

Министерством транспорта и дорог КР совместно с местными государственными администрациями и мэриями больших и малых городов был разработан проект по капитальному ремонту улиц городов и дорог районов протяженностью 152,9 километра. На эти цели из бюджета государства выделяется 500 миллионов сомов. Получается, что каждый километр обходится в 3,2 миллиона сомов.

За счет денег, которые партии уже потратили на агитацию, можно было отремонтировать 154,3 километра дорог в районных центрах и городах страны.

Жогорку Кенеш и так часто критикуют за баснословные траты. Но расходы партий на выборов не менее баснословны. Они уже потратили почти столько же, сколько в год уходит на содержание Жогорку Кенеша. А ведь и без выборов в стране хватает проблем, которые можно было решить, направив имеющиеся у политпартий ресурсы в нужное русло.

Источник: 24.kg