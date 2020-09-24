(Видео) “Вы предатель своей Родины, вы мразь”, – Илим Карыпбеков экс-послу Аттокурову 

По словам Карыпбекова, после интервью Аттокурова этот человек для него больше не является человеком.
Бывший глава КТРК Илим Карыпбеков записал видео по поводу высказывания экс-посла Раимкула Аттокурова, который сообщил о возможном вхождении Кыргызстана в состав России.
По словам Карыпбекова, после интервью Аттокурова этот человек для него больше не является человеком.
“Не стесняясь, он дает интервью от имени нашего народа, общества, это удивляет. Я обращаюсь к правоохранительным органам, вы сразу реагируете на мелочь, а тут бывший посол продает имя, историю, государственность Кыргызстана, вы все молчите. Почему нет реакции? Почему те же “Кырк Чоро”, активисты, которые горели патриотизмом, молчат?” – сказал он.
После экс-глава КТРК обратился к Раимкулу Аттокурову: “Я к вам не хочу даже на кыргызском языке обращаться, потому что вы не кыргыз. Вы не можете быть кыргызом. Вы предатель своей Родины. Вы мразь, можете в суд на меня подать, я готов с вами судиться. Вы мразь, которая предала не только народ и свою страны, вы мразь, которая предала нашу историю. Вы наплевали на ту кровь, которую пролили наши предки, чтобы мы приобрели эту независимость.”.
Ранее экс-посол Кыргызстана в России Раимкул Аттокуров в интервью порталу “Правда.ру” сказал, что в Кыргызстане обсуждается возможность вхождения в состав России.
“Историческая судьба нам предопределила быть вместе. Уже много веков мы вместе. У нас общая история и, будем надеяться, будущее на протяжении долгого времени. Сейчас у многих кыргызов даже возникают мысли обратиться к Российской Федерации, чтобы как одна из республик войти в состав России“, – говорил Аттакуров.
На это отреагировало посольство Кыргызстана в России: «Руководство Кыргызстана проводит твердый курс по защите суверенитета, территориальной целостности нашего государства и отстаивании национальных интересов».
Также в посольстве отметили, что Аттокуров является гражданином Российской Федерации и высказал свое личное мнение как частное лицо.
Источник: reporter.kg
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