Газета «Азия Ньюс» по решению Верховного суда КР должна выплатить главе МВД 300 тысяч сомов

Верховный суд накануне рассмотрел апелляционное заявление газеты «Азия Ньюс».
Общественный защитник газеты, гражданский активист Адиль Турдукулов сообщил «Азаттыку», что ВС КР оставил в силе решение Бишкекского городского суда.
По его словам, согласно решению суда, руководство газеты должно выплатить министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву 300 тысяч сомов (более $3780).
Такое же решение в феврале этого года вынес Бишкекский городской суд. Главный редактор газеты Аслан Сартбаев и адвокаты с таким решением были не согласны и подали апелляционное заявление в вышестоящую инстанцию.
Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Кашкар Джунушалиев подал в суд из-за статей, опубликованных в газете «Азия Ньюс» от 25 апреля и 16 мая 2019 года. В апрельском выпуске газеты был напечатан коллаж, на котором голова министра была присоединена к телу крысы, а заголовок гласил – «Кашкар крыса?». А в номере от 16 мая вышла статья под заголовком «В отставку Жунушалиева, поддерживающего кадры генерала Абдыкарова!». В материале высказывается критика кадровой политики министра внутренних дел. Министр потребовал с газеты 5 миллионов сомов.
В декабре прошлого года Октябрьский районный суд частично удовлетворил иск Джунушалиева, обязав газету выплатить ему 1 миллион сомов. СМИ оспорило это решение в вышестоящей инстанции.
Источник: Элгезит
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