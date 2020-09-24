Движение «Против всех» собирается проводить акции протеста каждый день

Мирный митинг будет проходить в сквере имени Горького

Политическое движение «Против всех» с сегодняшнего дня планирует проводить бессрочные мирные акции протеста. Об этом Vesti.kg сообщил член движения Эркин Булекбаев.

По его словам, демонстрации будут проходить ежедневно с 12.00 до 17.00.​

«Мы ратуем за норму против всех, так как считаем, что в случае выигрыша нашей позиции партии, внесенные в бюллетень, не будут иметь морального права вновь избираться в законодательный орган», - сказал Булекбаев.

По мнению члена движения, уже сегодня позиция «Против всех» доминирует в умах электората, поскольку многие граждане не доверяют всем 16 политорганизациям, и выборы 4 октября могут не состояться.

Напомним, вчера, 23 сентября, на площади Ала-Тоо прошел мирный митинг движения «Против всех», на котором, по словам Булекбаева, присутствовало около 150 человек. Однако в сообщении правоохранителей было указано, что на акции было лишь 10-15 человек.

Кроме того, Булекбаев утверждает, что к участникам митинга подошли сотрудники милиции и пытались применить физическую силу. Официальная причина — постановление Первомайского районного суда о запрете проведения собраний на площади Ала-Тоо.

Источник: vesti.kg