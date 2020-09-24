Движение «Против всех» собирается проводить акции протеста каждый день

Мирный митинг будет проходить в сквере имени Горького
Политическое движение «Против всех» с сегодняшнего дня планирует проводить бессрочные мирные акции протеста. Об этом Vesti.kg сообщил член движения Эркин Булекбаев.
По его словам, демонстрации будут проходить ежедневно с 12.00 до 17.00.
«Мы ратуем за норму против всех, так как считаем, что в случае выигрыша нашей позиции партии, внесенные в бюллетень, не будут иметь морального права вновь избираться в законодательный орган», - сказал Булекбаев.
По мнению члена движения, уже сегодня позиция «Против всех» доминирует в умах электората, поскольку многие граждане не доверяют всем 16 политорганизациям, и выборы 4 октября могут не состояться.
Напомним, вчера, 23 сентября, на площади Ала-Тоо прошел мирный митинг движения «Против всех», на котором, по словам Булекбаева, присутствовало около 150 человек. Однако в сообщении правоохранителей было указано, что на акции было лишь 10-15 человек.
Кроме того, Булекбаев утверждает, что к участникам митинга подошли сотрудники милиции и пытались применить физическую силу. Официальная причина — постановление Первомайского районного суда о запрете проведения собраний на площади Ала-Тоо.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!