Дело по незаконному обогащению Зилалиева. Суд перешел к прениям сторон

Сегодня, 24 сентября, Первомайском районном суде продолжается рассмотрение дела о незаконном обогащении Дуйшенбека Зилалиева.
Суд закончил изучать материалы дела и перешел к прениям сторон.
Напомним, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 308 прим. 1 (Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и расследование было поручено ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики.
Источник: Кабар
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