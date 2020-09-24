В Казахстане презентовали эпос «Манас» на казахском языке

Новый перевод эпоса «Манас» будет понятен для всех.

Об этом сообщил известный манасчи, переводчик эпоса Баянгали Алимжанов в ходе презентации кыргызского эпоса «Манас» на казахском языке и академического издания произведений Абая Кунанбайулы на кыргызском языке в столичном Доме дружбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие на тему «От Манаса до Абая» организовано Международной Тюркской академией и Ассамблеей народа Казахстана.

«Около 40 лет я говорю об эпосе «Манас». Я полюбил его, как казахский эпос, но не думал, что буду переводить «Манас». В ноябре прошлого года в Кыргызстане прошла встреча интеллектуалов двух стран. Она была организована по инициативе руководителя Международной Тюркской академии Дархана Кыдырали. Утром 1 декабря из космоса полились первые строки эпоса «Манас». Начало эпоса у разных манасчи звучит по-разному. Я записал первые строки, пришедшие на ум, и задумался о пересказе «Манаса» на казахском языке. Четырехтомник, изданный под руководством Мухтара Ауэзова, встречается редко. Он не доступен для детей. В четырехтомнике 100 тысяч строк. Простому читателю непросто все их прочитать и понять. Сами кыргызы для детей издали «Манаса» в виде однотомника», – сказал Баянгали Алимжанов.

По словам манасчи, после того, как половина эпоса была переведена, он связался с президентом Тюркской академии Дарханом Кыдырали.

«Я поделился с ним своими мыслями, и он назвал это хорошей новостью. Я полностью перевел «Манас» за 67 дней. Особенность книги в том, что здесь самые сильные, художественные, поэтические места эпоса, переданы прозой, передающей дух Манаса. Мне хотелось изложить эпос кратко, на понятном для будущих поколений языке. Эпос «Манас» каждый манасчи читает по-своему. Сюжет эпоса один, но передается он по-разному», – сказал переводчик.

Напомним, в столичном Доме дружбы состоялась презентация перевода кыргызского эпоса «Манас» на казахский язык и академического издания произведений Абая Кунанбайулы на кыргызском языке.

Источник: Кабар