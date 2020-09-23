Выборы-2020: в Бишкеке прошла акция «Против всех»

Гражданские активисты и члены Партии зеленых Кыргызстана 23 сентября провели в Бишкеке акцию «Против всех».
Участники акции заявили о многочисленных нарушениях законодательства в ходе предвыборной гонки, отметив, что выступают против изменения избирательных участков почти полумиллиона избирателей через форму №2, конфликтов партий между собой и нарушений правил в ходе агитации.
Милиция отметила, что организаторы не уведомили о проведении акции на площади, и предложила участникам провести ее в сквере имени Максима Горького. Однако участники акции не согласились.
Выборы 120 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва состоятся 4 октября. В них участвуют 16 партий. Предвыборная агитация стартовала 4 сентября.
Число избирателей, изменивших участки для голосования через форму №2, достигло 445 тысяч. На этих выборах форма №2 стала причиной многих споров, немало разговоров ведется о том, что таким способом совершается подкуп голосов.
Источник: Азаттык
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