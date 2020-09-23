Глава МВД отдаст отсуженные с «Азия Нюьс» 300 тыс. сомов Краснореченскому детдому - адвокат

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев отдаст с газеты «Азия Нюьс» отсуженные 300 тыс. сомов Краснореченскому детскому дому.
Об этом сообщает адвокат министра Мирлан Насыров.
«Как вы знаете, министр внутренних дел К.Джунушалиев обратился в суд о защите чести и достоинства, а также о деловой репутации к общественно политической газете «Азия Ньюс» в лице главного редактора А.Сартбаева. Решением Октябрьского районного суда г.Бишкек от 29 октября 2019 года исковое заявление удовлетворено частично, в пользу К.Джунушалиева, главного редактора газеты Сартбаева А.Н., взыскано 1 млн сомов», - сообщил адвокат.
По его данным, решением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского городского суда в пользу К.Джунушалиева с главного редактора газеты «Азия Ньюс» А. Сартбаева взыскано 300 тыс. сомов.
«Кроме этого, сегодня постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда от 23 сентября 2020 года, вынесено постановление оставить в силе решение судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского горсуда от 26 февраля 2020 года. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Я, как адвокат по данному делу официально сообщаю, что взысканные средства с газеты «Азия Ньюс», в размере 300 тыс. сомов будут переведены в Краснореченский детский дом», - проинформировал Насыров.
Источник: Кабар
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