За что задержан глава отдела Налоговой службы по Ленинскому району?

Сотрудниками ГСБЭП 21 сентября задержан начальник одного из отделов УГНС по Ленинскому району г. Бишкек О.А..
Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.
По данным ГСБЭП, О.А. в сговоре с другими работниками налоговой службы, злоупотребляя должностным положением, способствовал незаконной выдаче патентов на имя граждан КР, без их ведома и участия, вследствие чего на их имя ввезены товары народного потребления из стран ЕАЭС, с которых не уплачены налоги в бюджет государства на сумму примерно 6 млн сомов.
Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!