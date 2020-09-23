За что задержан глава отдела Налоговой службы по Ленинскому району?

Сотрудниками ГСБЭП 21 сентября задержан начальник одного из отделов УГНС по Ленинскому району г. Бишкек О.А..

Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

По данным ГСБЭП, О.А. в сговоре с другими работниками налоговой службы, злоупотребляя должностным положением, способствовал незаконной выдаче патентов на имя граждан КР, без их ведома и участия, вследствие чего на их имя ввезены товары народного потребления из стран ЕАЭС, с которых не уплачены налоги в бюджет государства на сумму примерно 6 млн сомов.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Источник: reporter.kg