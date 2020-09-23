Избитый агитатор партии «Республика» опроверг версию милиции

Алтынбек Асеков рассказал о своем самочувствии и отметил, что ранее не состоял в одной партии с другими участниками драки

Агитатор партии «Республика» Алтынбек Асеков, которого накануне избили агитаторы «Мекеним Кыргызстан», рассказал Vesti.kg о своем самочувствии.

- Нахожусь сейчас в травматологии, - сказал пострадавший. - У меня сотрясение мозга. Меня тошнит. Ребра болят, не могу дышать. Однопартийцы звонят, спрашивают о самочувствии.

Вместе с тем молодой человек опроверг информацию милиции о том, что они с Максатом - агитатором «Мекеним Кыргызстан» - ранее состояли в одной партии.

- Двое из партии «Мекеним Кыргызстан» - Максат и Долон - избили меня, - продолжил Асеков. - Драка произошла из-за формы № 2. Когда пришли, спрашивали, мол, почему такого-то человека открепили от списка избирателей. Был типичный диалог. Мы с Максатом раньше не состояли в одной партии. Мы вообще не общались. Я просто слышал его имя и все.

Напомним, накануне стало известно об избиении агитатора партии «Республика» в селе Алыш Нарынской области.

Как отметил представитель партии «Республика», спор завязался из-за формы № 2, с помощью которой некоторых жителей села открепили от списка избирателей.

Затем в политобъединении «Мекеним Кыргызстан» заявили, что участники драки не имеют отношения к их партии. Вместе с тем там отметили, что представитель партии «Республика» должен ответить за свой поступок в соответствии с законодательством.

Между тем, как сообщили в УВД Нарынской области, оба участника конфликта раньше состояли в партии «Республика». Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Ведется досудебное производство.

Источник: vesti.kg