Азиз Суракматов уволил главу Департамента городского хозяйства Нурлана Касымова

В столичной мэрии произошли снова кадровые перемены.

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мэр Азиз Суракматов на традиционной планерке от 14 сентября выразил крайнее недовольство ходом цифровизации городских служб.

Градоначальник отметил, что горожанам все еще сложно взаимодействовать с городскими службами, нет единого цифрового продукта, а муниципальные услуги стали настоящим «хождением по мукам» для горожан. Главе департамента городского хозяйства Нурлану Касымову предложено уволиться.

В этой связи от занимаемой должности освобожден директор Департамента городского хозяйства мэрии города Бишкек Нурлан Касымов. Временно исполняющим обязанности директора назначен его заместитель Максат Шеримбаев.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Бишкек Азиз Суракматов.

Источник: reporter.kg