ЦИК даст оценку инциденту в Араванском районе после расследования милиции

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассмотрит вопрос о массовой драке в Араванском районе между сторонниками двух партий после того, как милиция расследует дело.

Как сообщила «Азаттыку» член ЦИК Атыр Абдрахматова, такое решение было принято на заседании Центризбиркома 22 сентября.

«Правоохранительные органы ведут расследование. Я считаю, что они в ближайшее время должны предоставить результаты – сообщить об обстоятельствах дела, кто во время агитации устроил все это и нанес вред гражданам. После получения этой информации будут приняты решения в отношении партии или кандидата», - сказала Абдрахматова.

Она добавила, что ЦИК должен рассматривать связанные с выборным процессом вопросы в течение 3-5 дней, поэтому правоохранительные органы должны оперативно провести расследование.

На заседании ЦИК было также распространено обращение к партиям, участвующим в выборах, о том, что они не должны препятствовать друг другу проводить агитацию.

Вечером 20 сентября в Араванском районе Ошской области на агитационном мероприятии партии «Мекеним Кыргызстан» произошла массовая драка, вследствие чего 12 человек получили травмы различной степени тяжести. В Ошской областной милиции сообщили, что потасовка началась из-за того, что кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» плохо высказался о местном кандидате от другой партии.

Практически сразу после инцидента партия «Мекеним Кыргызстан» распространила заявление, назвав случившееся «провокацией». В «Биримдик» заявили, что «виновные в провокации должны быть наказаны по всей строгости закона».

Источник: Азаттык