Наша цель — внедрение кыргызского языка в практику, чтобы он стал поистине общим языком в стране - Жээнбеков

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 сентября, поздравил кыргызстанцев с Днем государственного языка.
Ниже текст поздравления Главы государства:
«Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем государственного языка.
Государственный язык — это великое наследие предков, главный символ нашей государственности.
Кыргызский язык за тридцать один год после обретения статуса государственного прошел долгий и трудный путь.
Государственный язык стал не только средством взаимной коммуникации, но и языком законодательства и государственного управления.
Конечно, есть и недоработки. В эпоху цифровизации стоит задача дальнейшего развития кыргызского языка, чтобы он стал языком науки и новых технологий.
Наша цель — широкое внедрение кыргызского языка в практику жизни, чтобы он стал поистине общим языком всех национальностей, проживающих в нашей стране.
В основе языковой политики лежит комплексное использование государственного языка, как важного фактора укрепления единства народа Кыргызстана.
Дорогие соотечественники, пусть будет вечным кыргызский язык, создавший величайший в мире эпос „Манас“.
Да благословит нас Всемогущий, и пусть всегда будет благополучие в нашем народе и мир на нашей земле!».
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