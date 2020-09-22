Один Чолпонбаев виноват в распространении вируса, а остальные белее молока?

Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев останется в СИЗО-1 до 15 ноября.

Такое решение принято Первомайским районным судом.

Космосбек Чолпонбаев обвиняется в злоупотреблении должностным положением и в халатности. 15 сентября его задержала Служба по борьбе с экономическими преступлениями.

Удивительно то, что в распространении коронавируса обвиняется один министр здравоохранения, а бывшим правительственным высокопоставленным чиновникам, вроде Мухаммедкалыя Абылгазиева, Кубатбека Боронова (глава штаба), Алтынай Омурбековой удастся вылезти сухим из воды? Здесь хотят отвлечь общественность, идет политика двойных стандартов? Может это «игра» силовых органов? Кто поверит в то, что во время пандемии халатность проявил один Чолпонбаев? Если они хотят наказать так, как хочет народ, то ради справедливости нужно посадить и других чиновников! Тогда большинство поверит!

Источник: Aryba.kg