(Видео) «Кто против нас - тот против власти». Агитаторы вышли на новый уровень

В Сети появилось видео, на котором представитель некой провластной партии призывает проголосовать за них и поддержать президента, читающего намаз

В социальной сети обсуждается видеоролик, в котором запечатлен якобы агитатор одной из партий.

Мужчина призывает своих собеседников голосовать за некую провластную партию, которую поддерживает сам президент.

«С нами никто не может тягаться, - сказал он. - Давайте говорить открыто - мы партия власти. Даст бог, станем самой первой провластной партией. А партия власти, поскольку мы поддерживаем политику президента. Поддержим человека, который читает намаз. Кто выступит против нас - выступит против власти».

Выяснить, о какой партии идет речь, пока не удалось.

Источник: vesti.kg