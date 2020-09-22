(Видео) «Кто против нас - тот против власти». Агитаторы вышли на новый уровень 

В Сети появилось видео, на котором представитель некой провластной партии призывает проголосовать за них и поддержать президента, читающего намаз
В социальной сети обсуждается видеоролик, в котором запечатлен якобы агитатор одной из партий.
Мужчина призывает своих собеседников голосовать за некую провластную партию, которую поддерживает сам президент.
«С нами никто не может тягаться, - сказал он. - Давайте говорить открыто - мы партия власти. Даст бог, станем самой первой провластной партией. А партия власти, поскольку мы поддерживаем политику президента. Поддержим человека, который читает намаз. Кто выступит против нас - выступит против власти».
Выяснить, о какой партии идет речь, пока не удалось.
Источник: vesti.kg
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