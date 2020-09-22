Зимой “веерные” отключения будут, но будут называться перебоями в электроснабжении

Бишкек, «Саясат. kg». Понятие “веерные” отключения - это народное название, когда распредкомпании производят поэтапное ограничения в подаче эл.энергии по районам, кварталам и улицам.

Существуют электро-технические термины в электроснабжении: перебои, ограничения, аварийные, профилактические, планово-ремонтные отключения.

Согласно постановления Правительства Кыргызской Республики от 30 апреля 2020 года №228 «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года» утвержден план мероприятий, по бесперебойному обеспечению электрической и тепловой энергией.

Пункт 11.- Возложить персональную ответственность: - за выполнение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности – на полномочных представителей Правительства КР в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту, руководителей ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро», «Жалалабатэлектро» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»(Энергокомпании).

Пункт 17. Рекомендовать энергокомпаниям -совместно с аппаратами полномочных представителей правительства в областях не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности.

Пункт 20. Рекомендовать распредкомпаниям совместно с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита мощности электроэнергии. На основании приложений 1-20 постановления КР -установлены лимиты потребления по областям, г. Бишкек и г. ОШ, по районам. В случае превышении норм потребления, распредкомпаниям даны распоряжения, принятия мер по ограничению и отключению в подаче электроэнергии.

19 августа на селекторном совещании глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров заявил, что “В зимний сезон 2020-2021 года опасаться веерных отключений электроэнергии или ограничений на ее использование кыргызстанцам не стоит. Для беспрепятственного прохождения осенне-зимнего сезона республике необходим 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии. В настоящее время идут переговоры с Таджикистаном и Туркменистаном”.

На брифинге 9 сентября первый заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Таалайбек Бектенов сообщил, что “Веерных отключений, по нашим расчетам, в стране не будет. В республике выработки электроэнергии будет достаточно из собственных источников и плюс импорт 500 млн квт.час электроэнергии из Казахстана. Мы достойно пройдем зиму и никаких ограничений электроэнергии не планируется”.

15 сентября на брифинге в правительстве премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что “В зимний период плановых веерных отключений электроэнергии не будет. Обсуждается информация, что в данный момент в некоторых селах отключают электроэнергию в рамках подготовки к ОЗП. Такие отключения проводятся на сетях 6-10 кВ в ряде случаев: из-за погодных условий могут обрываться некоторые участки, также есть устаревание снаряжения и оборудования”.

Главы правительства, ГКПЭН, Нацэнергохолдинга, ОАО “Электрические станции” утвердительно заявляют, об бесперебойном электроснабжении в ОЗП 2020-2021 гг. Но тогда зачем, в постановлении утверждены и введены лимиты, потреблений электрической и тепловой энергии? Импорт электроэнергии из Казахстана в объеме 500 млн. квт.час по цене 2,4центов США на границе, не решит проблему бесперебойной подачи энергоносителей.

Импорт электроэнергии их Таджикистана и Туркменистана невозможен-из-за дефицита эл.энергии РТ и малой пропускной способностью линий электропередач между РТ и КР, нерешенностью вопроса транзита из Туркмении, через Узбекистан и Казахстан.

В зимние месяцы 2020-2021 гг. в КР “веерные” отключения неизбежны, просто ограничения и введения лимитов будут называться, возможные перебои в электроснабжении.

Фонд по борьбе с коррупцией "Таза Кол" Р. Умбеталиев.