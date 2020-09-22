Ученые: Одновременное заражение гриппом и коронавирусом удваивает риск смерти

Отмечается, что в ходе исследования были изучены истории болезни госпитализированных пациентов с января по апрель этого года.

Одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19 удваивает риск смерти человека, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на британскую правительственную службу Public Health England (PHE).

Отмечается, что в ходе исследования были изучены истории болезни госпитализированных пациентов с января по апрель этого года. Уровень смертности у больных с «суперинфекцией» составил 43 процента, в то время как у зараженных только одним коронавирусом — 23%.

«Люди все еще думают, что грипп похож на простуду, но это не так. Если вы заразитесь обеими инфекциями, то у вас будут серьезные проблемы», — сказала медицинский директор британской правительственной службы Ивонн Дойл.

Источник: Элгезит