Как Минздрав КР готовится к возможной второй волне коронавируса

Несмотря на то, что сейчас ситуация с коронавирусом стихла, ситуация ещё может обостриться.

В последние несколько недель статистика говорит о позитивной тенденции, ежедневно выздоравливают больше людей чем заражаются, однако представители Министерства здравоохранения Кыргызстана и эксперты сообщают, что в ближайшем будущем может начаться вторая волна. Такую картину уже сейчас можно наблюдать в различных странах, где активно ведется подготовка к новой вспышке пандемии – возвращаются карантинные меры, готовятся специалисты.

В Кыргызстане в конце лета в связи с улучшением инфекционной ситуации начали консервироваться ранее созданные обсервации, заготовленное медицинское оборудование и медикаменты. Несомненно, хотелось бы чтобы не повторилось массовое заражение, однако реальность совсем другая. Тем не менее министерство здравоохранение активно ведет подготовку к потенциальной второй волне коронавируса. Так, например, готовность экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы в Бишкеке составляет 65%, это по состоянию на 5 сентября. В отчете говорится, что объект состоит из 4 блоков и рассчитан на 100 мест. В отчете за 5 сентябре говорится о следующей готовности:

Блок 1: на 100% завершены земляные работы, фундамент, наружные стены, утепление потолка, внутренняя канализация, стяжка полов, монтаж металлоконструкций фермы и кровля. Также завершена обшивка внутренних стен гипсокартонном на 80%, а внутренний электромонтаж составляет 95%.

Блок 2: на 100% завершены земляные работы, фундамент, утепление потолка, внутренняя канализация, стяжка полов и металлоконструкции фермы. Обшивка наружные стен - 95%, а внутренних стен - 75%.

Блок 3: на 100% завершены земляные работы, фундамент внутренняя канализация, стяжка полов и монтаж металлоконструкций фермы. Ведутся работы по утеплению потолка и обшивки наружных, внутренних стен.

Блок 4: завершены земляные работы и фундамент на 100%. Также на стадии завершения установка металлических колонн и ригелей, а прокладка внутренних сантехнических труб готово 50%.

Что же касается инфекционной больницы в Нарыне, то её готовность на 18 сентября оценивалась на 44%.

«Строительство финансируется государством и осуществляется компанией Meribell Textile Construction. Строительные работы осуществляют 50 человек. По всем вопросам работают местные власти, работает специальная рабочая группа и надзорные органы. В ближайшее время с учетом погодно-климатических условий Нарына будет построено одноэтажное здание длиной 73 метра и шириной 28 метров из легких конструкции. В настоящее время в соответствии с поручением Президента КР во всех регионах страны ведутся работы по строительству инфекционных больниц и капитальному ремонту старых. В связи с отсутствием подходящего здания для капитального ремонта в Нарыне, по решению Республиканского Штаба начато строительство нового здания», - говорится в обращении Министерства здравоохранения КР.

Также сообщается, что на 100% закончены работы связанные с фундаментом, гидроизоляцией, обратной засыпкой и устройством железобетонных перекрытий котельной. На строительство этого объекта было выделено 36 млн. сомов.

Помимо строительства, не стоит забывать о важнейших людях, которые выкладываются на 100% - о врачах. После пиковой активности летом, врачи нуждались в отпуске. Так еженедельно несколько групп врачей отправляются на Иссык-Куль. Так в конце прошлой недели в отпуск отправилась группа из 400 медицинских работников. Это врачи, медсестры, санитары, технический персонал из медицинских учреждений Баткенской, Чуйской, Жалал-Абадской, Ошской и Нарынской областей и города Бишкек. Они будут отдыхать в пансионатах «Алтын Жай» и «Эне-Сай».

Также сейчас набирает обороты вакцинация населения. Ведь сезонные заболевания, такие как ОРВИ и грипп, могут значительно осложнить жизнь врачей.

«В целях усиления профилактических мероприятий, недопущения осложнений и смертности от гриппа среди населения республики, в предстоящем эпидсезоне 2020-2021гг. МЗ КР закупаются профилактические вакцины против гриппа. Ежегодно начиная с октября по апрель месяцы наблюдается рост заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций, при этом регистрация гриппа наблюдается с декабря месяца с пиком заболеваемости с конца декабря по январь месяцы. Учитывая предстоящий эпидсезон Министерством здравоохранения за счет средств централизованных мероприятий закуплена противогриппозная вакцина, которая будет поставляться поэтапно до ноября месяца. Первая поставка вакцины ожидается в середине сентября месяца. Вакцинация начнется с конца сентября и будет продолжена до конца ноября. Противогриппозная вакцина будет распределена по всем областям (районы, города республики), будет организована вакцинация во всех Центрах семейной медицины (ГСВ, ФАПы)», - сообщает Минздрав.

Кроме того, отмечается, что в первую очередь будут вакцинированы люди, которые входят в группу риска, это люди с хроническими заболеваниями, беременные, дети из детских домов, люди из домов престарелых, медицинские работники, лица старше 65 лет и другие. Также стоит отметить, что эта категория граждан получит вакцину бесплатно.

Касательно защищенности врачей, в конце минувшей недели, в Кыргызстан были доставлены более 74 тысяч масок FPP 2 и 56 тысяч защитные комбинезоны, которые являются часть гранта в размере 1 млн. долларов. В ближайшие недели будет совершена поставка 58 тысяч бахил и 58 тысяч перчаток.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики использует эти маски и СИЗ для поддержки текущих усилий по реагированию на пандемию, оказывающую воздействие на страну. Эти поставки финансировались за счет страховой выплаты из Механизма финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии, размещенного во Всемирном Банке. Деятельность Фонда началась в 2016 году с целью обеспечения дополнительного источника финансирования для соответствующих стран, когда они сталкиваются с трансграничными, крупномасштабными вспышками.

Министерство здравоохранения номинировало ЮНИСЕФ выполнять согласованные мероприятия от имени Кыргызской Республики с использованием страховой выплаты в размере 1 млн долл. США.

Кроме того сообщается, что на случай второй волны были обучены 15 врачей бактериологов. Специалисты подготовлены к проведению ПЦР исследований по диагностике гриппа и коронавируса.

Источник: Кабар