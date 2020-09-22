Алмазбек Акматалиев: «Китай – это океан кадров»

Бишкек, "Саясат.kg". Они ежедневно едят хлеб, мясо, овощи, молоко, мед!
— За год Китай импортировал молочную продукцию на сумму в 6,3 млрд долларов! Это не экспорт, родные! Импорт!
Какой был бы эффект, если бы мы направили в Китай кыргызскую сельскохозяйственную продукцию. В одном городе Урумчи проживает половина населения Кыргызстана (3 млн человек). Они ежедневно едят хлеб, мясо, овощи, молоко, мед! Нам нужно найти способ продавать нашу продукцию им. Страна располагается рядом, там растет прослойка людей, желающих употреблять экологически чистые продукты. Очень важно повышать товарооборот с Китаем и экспортировать нашу продукцию туда. Китай – огромный рынок, это океан кадров. Мы живем на берегу этого океана и не можем научиться своими возможностями.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!