Алмазбек Акматалиев: «Китай – это океан кадров»

Бишкек, "Саясат.kg". Они ежедневно едят хлеб, мясо, овощи, молоко, мед!

— За год Китай импортировал молочную продукцию на сумму в 6,3 млрд долларов! Это не экспорт, родные! Импорт!

Какой был бы эффект, если бы мы направили в Китай кыргызскую сельскохозяйственную продукцию. В одном городе Урумчи проживает половина населения Кыргызстана (3 млн человек). Они ежедневно едят хлеб, мясо, овощи, молоко, мед! Нам нужно найти способ продавать нашу продукцию им. Страна располагается рядом, там растет прослойка людей, желающих употреблять экологически чистые продукты. Очень важно повышать товарооборот с Китаем и экспортировать нашу продукцию туда. Китай – огромный рынок, это океан кадров. Мы живем на берегу этого океана и не можем научиться своими возможностями.