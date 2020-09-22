В одном из районов Бишкека 23 сентября не будет горячей воды

ПЭУ «Бишкекводоканал» проводит ремонтно-профилактические работы на водозаборах и городских водопроводных сетях, сообщают в мэрии Бишкека.

По их данным, в связи с этим завтра, 23 сентября, коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» вынуждено приостановить подачу тепловой энергии в виде горячей воды с 9 утра до 18 часов вечера в районе, ограниченном ул. Д.Сяопина, Профсоюзной, П. Лумумбы и Кустанайской.

ПЭУ «Бишкекводоканал» и КП «Бишкектеплоэнерго» приносят извинения за причиненные неудобства.

В мэрии Бишкека напомнили, что по вопросам водоснабжения можно обратиться на единый информационный «водопроводный» центр для обращений горожан по номеру - 1533. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.

И в КП «Бишкектеплоэнерго» работают горячие линии:

Абонентская служба: 0(312) 212847;

Расчетный отдел: 0(312) 212845;

Отдел по приборам учета тепловой энергии и приема показаний горячей воды: 0(312) 492535, 0(312) 212804.

Источник: Кабар