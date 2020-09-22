Задержан директор одного из лесных хозяйств Жалал-Абадской области

Однако фактически указанные в тендере работы были уже проведены самими работниками лесного хозяйства.

15 сентября 2020 года МО ГСБЭП по Токтогульскому району и городам Майлуу-Суу, Таш-Комур, Кара-Куль Жалал-Абадской в ходе досудебного производства задержан директор лесного хозяйства «Т.А.».

Установлено, что ответственные лица лесного хозяйства провели два тендера на сумму 2 миллиона сомов, по проведению противопожарных и леса культурных работ, по результатам которых были признаны победителями ОсОО «А.» и ОсОО «А.А.».

Однако фактически указанные в тендере работы были уже проведены самими работниками лесного хозяйства. После перечисления денежных средств на расчетные счета указанных ОсОО, обналиченные денежные средства по указанию директора лесного хозяйства были обратно переданы главному бухгалтеру.

В настоящее время по досудебному производству проводятся следственные действия, и с учетом исследования всех обстоятельств дела действиям директора лесного хозяйства «К.Ж.», главного бухгалтера «А.Б.», а также руководителей указанных ОсОО будет дана окончательная юридическая оценка.

Источник: govori.tv