На границе России и Казахстана находятся более 3 тысяч кыргызстанцев

На российско-казахской госгранице находятся более 3 тысяч 200 кыргызстанцев.
Об этом сообщает в посольстве Кыргызстана в РФ.
В диппредставительстве отметили, что в ближайшее время планируется организация зеленого коридора для граждан КР находящихся на границе.
Кроме того, отмечается, что ведется работа с органами местной власти Оренбургской области и Башкортостана для обеспечения условий гражданам КР, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Российская сторона на безвозмездной основе предоставила кыргызстанцам проживание в общежитиях, на территориях детских лагерей, установила палаточный лагерь.
Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии для граждан Кыргызстана организованы 12 пунктов временного размещения. Некоторые граждане разместились в гостиницах и хостелах самостоятельно. Им предоставляют бесплатное питание. Ведутся переговоры с частными транспортными компаниями по предоставлению автобусов для вывоза соотечественников на родину.
Источник: media-center.kg
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