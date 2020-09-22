На границе России и Казахстана находятся более 3 тысяч кыргызстанцев

На российско-казахской госгранице находятся более 3 тысяч 200 кыргызстанцев.

Об этом сообщает в посольстве Кыргызстана в РФ.

В диппредставительстве отметили, что в ближайшее время планируется организация зеленого коридора для граждан КР находящихся на границе.

Кроме того, отмечается, что ведется работа с органами местной власти Оренбургской области и Башкортостана для обеспечения условий гражданам КР, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Российская сторона на безвозмездной основе предоставила кыргызстанцам проживание в общежитиях, на территориях детских лагерей, установила палаточный лагерь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии для граждан Кыргызстана организованы 12 пунктов временного размещения. Некоторые граждане разместились в гостиницах и хостелах самостоятельно. Им предоставляют бесплатное питание. Ведутся переговоры с частными транспортными компаниями по предоставлению автобусов для вывоза соотечественников на родину.

Источник: media-center.kg