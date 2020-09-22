В Институте омбудсмена изучат обстоятельства массовой драки в Араванском районе

Как сообщили в пресс-службе ведомства, омбудсмен Токон Мамытов отметил, что инцидент должен быть тщательным образом расследован.
Группа сотрудников представительства омбудсмена по Ошской области выехала в Араванский район для получения подробной информации относительно массовой драки между сторонниками партий «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, омбудсмен Токон Мамытов отметил, что инцидент должен быть тщательным образом расследован.
«Органы внутренних дел, национальной безопасности, прокуратуры должны проявлять бдительность и оперативность, а судебные органы – объективность и следование букве закона. Зачинщики и участники инцидента должны быть выявлены и наказаны. Необходимо принимать превентивные меры для недопущения беспорядков. Причастность участников выборного процесса должна быть тщательно изучена, и в случае подтверждения незамедлительно рассмотрена Центризбиркомом», - сказал Мамытов.
Он также отметил, что между партиями должна быть честная и добросовестная конкуренция, и выборы должны быть проведены в соответствии с законодательством.
Вечером 20 сентября в Араванском районе Ошской области на агитационном мероприятии партии «Мекеним Кыргызстан» произошла массовая драка, вследствие чего 12 человек получили травмы различной степени тяжести. В Ошской областной милиции сообщили, что потасовка началась из-за того, что кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» плохо высказался о местном кандидате от другой партии.
Практически сразу после инцидента партия «Мекеним Кыргызстан» распространила заявление, назвав случившееся «провокацией». В «Биримдик» заявили, что «виновные в провокации должны быть наказаны по всей строгости закона».
Источник: Азаттык
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