Наркотики, спрятанные в гамбургерах, пытались передать заключенным в СИЗО-1 Бишкека 

Запрещенные вещества также нашли у надзирателя следственного изолятора
Накануне, 21 сентября 2020 года, оперативные сотрудники СИЗО-1 Бишкека пресекли два факта проноса на территорию учреждения наркотических средств.
Так, около 10:30 часов в приемном блоке продуктов питания для заключенных следственного изолятора уроженец Чуйской области гражданин З.Т. 1986 года рождения привез продукты подсудимому А.Т. 1992 года рождения. В ходе досмотра среди продуктов были обнаружены вещества со специфическим запахом конопли, завернутые в целлофановые пакеты примерным весом 13 граммов. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП,
Следственной службой ГСИН проводятся следственные мероприятия.
В этот же день, по предварительной информации, оперативными сотрудниками учреждения в КПП СИЗО-1 примерно около 18:00 часов контролер ночной смены сержант в/с Р.Т. был подвергнут личному досмотру, в результате чего у него были обнаружены денежные средства в размере 9500 сомов и вещество со специфическим запахом конопли, завернутое в целлофановый пакет, примерный вес которого составил также 13 грамм. Собранные материалы и вещественные доказательства были переданы в Октябрьское РУВД Бишкека.
Напомним, что в системе УИС своими силами активно продолжаются работы по выявлению и пресечению каналов проникновения на территории учреждения ГСИН запрещенных предметов.
Пресс-служба ГСИН
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!