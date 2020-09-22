Наркотики, спрятанные в гамбургерах, пытались передать заключенным в СИЗО-1 Бишкека

Запрещенные вещества также нашли у надзирателя следственного изолятора

Накануне, 21 сентября 2020 года, оперативные сотрудники СИЗО-1 Бишкека пресекли два факта проноса на территорию учреждения наркотических средств.

Так, около 10:30 часов в приемном блоке продуктов питания для заключенных следственного изолятора уроженец Чуйской области гражданин З.Т. 1986 года рождения привез продукты подсудимому А.Т. 1992 года рождения. В ходе досмотра среди продуктов были обнаружены вещества со специфическим запахом конопли, завернутые в целлофановые пакеты примерным весом 13 граммов. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП,

Следственной службой ГСИН проводятся следственные мероприятия.

В этот же день, по предварительной информации, оперативными сотрудниками учреждения в КПП СИЗО-1 примерно около 18:00 часов контролер ночной смены сержант в/с Р.Т. был подвергнут личному досмотру, в результате чего у него были обнаружены денежные средства в размере 9500 сомов и вещество со специфическим запахом конопли, завернутое в целлофановый пакет, примерный вес которого составил также 13 грамм. Собранные материалы и вещественные доказательства были переданы в Октябрьское РУВД Бишкека.



Напомним, что в системе УИС своими силами активно продолжаются работы по выявлению и пресечению каналов проникновения на территории учреждения ГСИН запрещенных предметов.

Пресс-служба ГСИН

Источник: vesti.kg