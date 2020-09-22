(Видео) #СИЛАГОЛОСА. Кыргызстанцев призывают идти на выборы

В КР проходит информационная кампания о важности голосования

Неправительственные организации призывают кыргызстанцев принять участие в выборах. В рамках информационной кампании #СИЛАГОЛОСА #ДОБУШТУНКҮЧҮ был снят цикл роликов о важности участия в голосовании, медиаграмотности, роли многообразия представителей парламента и о том, как обеспечить свое активное избирательное право.

Кампания по образованию избирателей проходит при поддержке проекта #MediaK Internews in Kyrgyzstan USAID Kyrgyz Republic.

Источник: vesti.kg