(Видео) #СИЛАГОЛОСА. Кыргызстанцев призывают идти на выборы 

В КР проходит информационная кампания о важности голосования
Неправительственные организации призывают кыргызстанцев принять участие в выборах. В рамках информационной кампании #СИЛАГОЛОСА #ДОБУШТУНКҮЧҮ был снят цикл роликов о важности участия в голосовании, медиаграмотности, роли многообразия представителей парламента и о том, как обеспечить свое активное избирательное право.
Кампания по образованию избирателей проходит при поддержке проекта #MediaK Internews in Kyrgyzstan USAID Kyrgyz Republic.
Источник: vesti.kg
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