Адвокат Зилалиева обратился в ГКНБ

Самат Матцаков, адвокат бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, обратился в ГКНБ с заявлением на сотрудников Генеральной и Военной прокуратуры.

Как сообщил адвокат «Азаттыку», он обратился с заявлением 18 сентября. По его словам, сотрудники надзорного органа препятствовали ему в ознакомлении с материалами дела.

В декабре 2019 года сообщалось, что дело Дуйшенбека Зилалиева будет рассмотрено заново из-за смены председательствующего судьи.

9 декабря 2018 года ГКНБ задержал экс-вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева по подозрению в «незаконном обогащении». Спецслужба распространила видео изъятия денег из банковской ячейки, из дома задержанного, а также фото недвижимого и движимого имущества. Сам Зилалиев заявлял, что на него давили представители следственных органов «путем беспредела в отношении его близких и родственников», принуждая дать показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

7 августа 2019 года в ГКНБ сообщили о том, что правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег в крупном размере через Латвийский банк в отношении жены и детей Зилалиева.

20 августа бывшему вице-премьер-министру вручили новое уведомление «о подозрении в соучастии в коррупционной схеме Алмазбека Атамбаева».

Источник: Азаттык