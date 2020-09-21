В Баткенской области организовано более 80 пунктов продажи угля

В настоящее время в Баткенской области добыто 255,7 тысячи тонн угля.

В осенне-зимний период 2020-2021 года населением и учреждениями-предприятиями социальной сферы в общей сложности потребляется 120 тысяч тонн угля.

В январе — феврале 2020 года на территории области добыто 255,7 тысячи тонн угля. Прогнозируется добыча еще 450 тысяч тонн «черного золота» к концу года. Поэтому вообще не возникает вопроса обеспечения углем населения и учреждений-предприятий. 1 тонна добытого карьерным способом угля летом продается по 2,7 тысячи сомов. А вышедший из шахт уголь оценивается в 2,8-6 тысяч сомов.

В обеспечении углем учреждений и предприятий бюджетной сферы во всех регионах проходят конкурсы, требуемые средства на закупки «черного золота» уточнены только на основе специальных договоров. В данное время на угольные склады образовательной сферы Баткенской области доставлено 1,98 тысячи тонн, или 17% от требуемых 11,6 тысячи тонн. Из необходимых еще 47,9 млн сомов денежных средств профинансировано 13,7 млн сомов, что составило 28,9%. В том числе за счет местного бюджета 7,4 млн сомов, за счет республиканского бюджета (в счет выравнивающего гранта) 6,5 млн сомов переведено только на закупки угля.

Сферой здравоохранения в общей сложности потребляется 2118,7 тонни угля, в реальности заготовлено 691,7 тонни, задание выполнено на 32,6%. В сфере здравоохранения 16 укрупненных медицинских центров включают в себя 182 учреждения (89 ГСВ, 92 ФАП). В принципе в сфере здравоохранения 156 объектов из 219 зданий отапливаются углем. В связи с климатическими условиями области выполнение заготовки угольных запасов планируется в сентябре-октябре.

На случае аварий в электрической системе на территории области с целью недопущения сбоев в подаче электроэнергии объектам здравоохранения с находящимися там на лечении больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией дано задание по обеспечению альтернативными дизельными генераторами, и выполнение этого задания еще жестко требуется от соответствующих областных управлений. Всего в больницах из 39 электрогенераторов в рабочем состоянии лишь 31. Кроме того, в связи с проведением по телеканалам в дистанционном режиме учебного процесса первой четверти учебного года в школах также находятся в центре внимания требования по недопущению сбоев в подаче электроэнергии во время обучения.

Для обеспечения населения баткенской земли углем на территории области стабильно оказывают услуги населению 58 стационарных и 24 мобильных пунктов продажи угля. На отчетный период местным населением заготовлено около 32,6 тысячи тонн, или 36,4% угольного запаса.

Источник: газета «Жаны ордо» №17 от 18.09.2020/стр.5