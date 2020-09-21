У Бишкека будет свой собственный туристический бренд. Что это значит?

В Кыргызстане проходит международный чемпионат по дизайну Design Cup 2020.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкек.

В муниципалитете отметили, что с мая дизайнеры, студенты, иллюстраторы, веб-дизайнеры, студии дизайна и рекламные агентства скрупулёзно работают над творческими заданиями.

В этом году в виртуальном соревновании на креативность приняли участие более 200 человек из 12 стран мира. До полуфинала дошли дизайнеры из 4 стран: Кыргызстан, Россия, Узбекистан и Нидерланды.

Для них было подготовлено техническое задание - создать новый туристический бренд города Бишкек.

Уже в течение следующей недели участники продемонстрируют первые работы.

Источник: media-center.kg