Медиасообщество Кыргызстана призывает партии подписать договор о свободе слова

Инициативная группа журналистов и блогеров Кыргызстана выступила с призывом к политическим партиям подписать договор о свободе слова.
Об этом сообщили в Общественном объединении «Журналисты».
ОО «Журналисты», Независимый союз журналистов Кыргызстана, ряд редакций, медиаэкспертов и журналистов призывают партии взять на себя ответственность за обеспечение свободы слова, демократии и прав человека в стране и присоединиться к договору.
В тексте договора прописано, что присоединение к нему партий будет свидетельствовать о том, что принимаемые парламентом новые законы и подзаконные акты должны поощрять и содействовать развитию свободы слова; восстановить нормы, защищающие свободу слова и журналистов; обеспечить обязательное участие представителей независимых медиа и экспертов в области СМИ и свободы слова в разработке нормативных правовых актов, регулирующих медиасектор, и ряд других мер по обеспечению свободы слова.
Отмечается, что за 29 лет суверенитета Кыргызстана в стране периодически предпринимаются попытки законодательно ограничить свободу слова, ввести дополнительные ограничения для средств массовой информации и граждан, а также становится нормой физическое и моральное давление на журналистов, блогеров, пользователей социальных сетей и просто активных граждан.
Выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября. В предвыборной гонке участвуют 16 партий.
Источник: Азаттык
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