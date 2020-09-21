«Ужас, колхоз». В Минкульте пояснили, зачем установлен забор вокруг исторического музея

Отмечается, что ограждение поставили для безопасности граждан
Министерство культуры, информации и туризма пояснило, зачем установлен забор вокруг Национального исторического музея, внешний вид которых возмутил кыргызстанцев.
«Ограждение из хромированного металла было установлено только на передней стороне музея еще в августе 2018 года в рамках I-этапа реконструкции. Забор несет функциональную нагрузку - высота площадки в данном месте порядка 3 метров. Ограждение было установлено с целью безопасности граждан», - указано в сообщении ведомства.
Поясним, ранее пользователей соцсетей возмутил внешний вид забора. Многие граждане не поняли, зачем вообще установили эти ограждения.
(орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. ред.)
«Заборы… это.. соз жок», «Зачем?», «Это колхозно выглядит. Вы где видели, чтобы музеи заборчиками ограждали ещё и ради детей?», «Чтобы не дай бог позорный ремонт музея и дорогущие брёвна не увидели?!», «Какой кошмар», «Ужас, колхоз», - пишут возмущенные кыргызстанцы.
Источник: vesti.kg
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