«Ужас, колхоз». В Минкульте пояснили, зачем установлен забор вокруг исторического музея

Отмечается, что ограждение поставили для безопасности граждан

Министерство культуры, информации и туризма пояснило, зачем установлен забор вокруг Национального исторического музея, внешний вид которых возмутил кыргызстанцев.

«Ограждение из хромированного металла было установлено только на передней стороне музея еще в августе 2018 года в рамках I-этапа реконструкции. Забор несет функциональную нагрузку - высота площадки в данном месте порядка 3 метров. Ограждение было установлено с целью безопасности граждан», - указано в сообщении ведомства.

Поясним, ранее пользователей соцсетей возмутил внешний вид забора. Многие граждане не поняли, зачем вообще установили эти ограждения.

(орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. ред.)

«Заборы… это.. соз жок», «Зачем?», «Это колхозно выглядит. Вы где видели, чтобы музеи заборчиками ограждали ещё и ради детей?», «Чтобы не дай бог позорный ремонт музея и дорогущие брёвна не увидели?!», «Какой кошмар», «Ужас, колхоз», - пишут возмущенные кыргызстанцы.

Источник: vesti.kg