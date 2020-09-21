Асель Кадырбекова поделилась, что после аварии частично потеряла память

«Знакомство! Хочу объяснить, почему я загружаю каждого в семье.
Певица Асель Кадырбекова после аварии долгое время не публиковала посты в Инстаграме. Несколько дней назад она поделилась фото своего отца, а два дня назад выложила фотографию своих братьев. В описании певица объяснила, почему делится снимками родных.
«Знакомство! Хочу объяснить, почему я загружаю каждого в семье. Память моя совсем пропала. И только с недавних пор начала возвращаться. Но некоторые вещи, людей, в том числе, не могу вспомнить. Врачи сказали, нужно время. Я свою свадьбу даже не помню. Инстаграм, особенно фотографии, освежают память. Решила часто загружать своих близких, друзей, чтобы не забыть. Это мои братишки. Люблю их! Хотя могу им свой характер показать. Только они могут терпеть и простить сразу же. Омурунор узуун, бактылуу жигит болгула», - мило написала Асель Кадырбекова.
Напомним, певица попала в аварию в конце июня этого года, вследствие чего она попала в кому. Сейчас она находится дома.
Источник: limon.kg
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