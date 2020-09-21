Партию «Бир Бол» финансируют Бакиевы?

Неудобные вопросы лидеру партии «Бир Бол» Алтынбеку Сулайманову

— Алтынбек Турдубаевич, не превратитесь ли вы в шута из-за выборов? Это мы к тому, что вы сняли свою обувь, выкинули и радуетесь этому. Вы в своем уме? Даже напомнили о своем прозвище Челюсть, еще тех времен, когда вы были большим кулаком. Соскучились по старым денькам, попахивающим криминалом? Или ума не хватает, чтобы вести агитацию о том, как облегчить ношу народа? Почему дурачитесь? Почему покровительствуете Сымбат Маратбек, дочери Марата Бакиева, младшего брата кровожадного Бакиева, пролившего кровь кыргызов 7 апреля 2010 года? Может, здесь и находится ответ на разговоры о том, что партию «Бир Бол» финансируют Бакиевы?

Стоит отметить, что партия «Бир Бол» на протяжении пяти лет сидела в парламенте, а до выборов 2015 года представила красивую программу «Прыжок снежного барса», дала многочисленные обещания. Выполнила ли партия хоть одно обещание? Например, обещали увеличить зарплату учителей до 30 тысяч сомов, троекратно увеличить зарплату милиционеров. Намеревались построить в Бишкеке мусороперерабатывающий завод, создать 70 тысяч рабочих мест, провести полную газификацию Баткена, выдавать 3% сельскохозяйственные кредиты. Почему вы не постеснялись продолжить обманывать народ и вновь пойти на выборы?

Источник: газета «Фабула пресс» №50 от 18.09.2020 / стр. 3