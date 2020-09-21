22 и 23 сентября в некоторых районах Бишкека отключат воду. Адреса

23 сентября с 09:00 до 18:00 временно не будет воды
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборах «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду будет отключена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Отмечается, что 22 сентября с 09:00 до 17:00 будет временно прекращена подача питьевой воды в жилмассивах «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо».
23 сентября с 09:00 до 18:00 временно не будет воды в районе, ограниченный улицами Д.Сяопина, Профсоюзной, П. Лумумбы, Кустанайской, в том числе:
«Алматинские конфеты» на ул. Д.Сяопина 306/1;
«Строй двор» на ул.Д.Сяопина 306;
Компания по производству брусчатки;
Магазин «Давут»;
«Алтын Тамыр»;
Компания «Жапаралиев У.Т.»;
Компания «Акун»;
Котельная «КЭЧ-2».
«Приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой», - отметили в мэрии.
Источник: media-center.kg
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