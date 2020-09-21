После драки вовремя агиткомпании уволен начальник ОВД Араванского района

За ненадлежащее обеспечение общественного порядка в Араванском районе уволен начальник ОВД Сактан Исмаилов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что ряд сотрудников привлечен к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в ведомстве отметили, что МВД предупреждает, что в отношении тех, кто провоцирует, умышленно нарушает общественный порядок во время агитационной кампании, будут приниматься меры в соответствии с законодательством.

«Граждане, нарушившие закон о выборах, будут строго наказаны. Досудебное производство по данному факту будет справедливым и законным, а виновные в обязательном порядке понесут наказание. Во время агитации в целях поддержания общественного порядка политические партии должны уведомить правоохранительные органы о запланированной встрече с населением», — сообщили в МВД.

Источник: media-center.kg