Омурбек Бабанов провел “кыз узатуу” для своей старшей дочери

Бишкеке в ресторане отеля Sheraton политик Омурбек Бабанов провел “кыз узатуу” для своей дочери.

Об этом сообщили источники близкие семье.

Уточняется, что мероприятие прошло в субботу, 19 сентября. Избранником Айпери Бабановой стал сын бывшего полномочного представителя правительства в Чуйской области Азамата Кангельдиева – Санжар. Молодые познакомились в Лондоне во время учебы.

Отметим, что торжество бракосочетания должно было состояться в Турции, однако из-за пандемии коронавируса, было принято решение провести той в Бишкеке.

Источник: reporter.kg