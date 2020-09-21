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Омурбек Бабанов провел “кыз узатуу” для своей старшей дочери 

 Бишкеке в ресторане отеля Sheraton политик Омурбек Бабанов провел “кыз узатуу” для своей дочери.

Об этом сообщили источники близкие семье.

Уточняется, что мероприятие прошло в субботу, 19 сентября. Избранником Айпери Бабановой стал сын бывшего полномочного представителя правительства в Чуйской области Азамата Кангельдиева – Санжар. Молодые познакомились в Лондоне во время учебы.

Отметим, что торжество бракосочетания должно было состояться в Турции, однако из-за пандемии коронавируса, было принято решение провести той в Бишкеке.

Источник: reporter.kg

           

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