Сомнительные экс-министры Сулайманов и Малабаев идут в депутаты от «Кыргызстана»?

Доколе они будут чередовать должности министра и депутата, вершить судьбу народа?

Общественность понимает, что партия «Кыргызстан» ставит перед собой цель попасть в парламент и готова прислуживать для этого власти. ЦИК отказал в регистрации, так как она не своевременно сдала документы, нарушила правила, но они подмяли под себя закон и победили в суде. Мы все стали свидетелями того, что этот вопрос был разрешен в результате откровенного давления.

С другой стороны, возникает вопрос: «Кто находится в списке партии «Кыргызстан»? Если говорить откровенно, собрались одни авантюристы. Например, экс-министр транспорта Нурлан Сулайманов был в бегах за границей, когда возбудили уголовное дело в отношении него, но ему удалось договориться с властями, решить вопрос с уголовным делом. Бывший министр транспорта Аргынбек Малабаев лишился работы после того, как было возбуждено уголовное дело в связи с коррупционной схемой на трассе Балыкчи — Корумду. Эти двое оказались в списке партии «Кыргызстан».

Доколе они будут чередовать должности министра и депутата, вершить судьбу народа? Хватит. Пришло время народу одуматься и отправить их на покой.

Источник: газета «Фабула пресс» №50 от 18.09.2020 / стр. 3