«Кошелек» Акаева теперь станет «кошельком» Мадумарова?

При Акаеве Малабаев был на виду благодаря своим деньгами.

Депутат времен Акаева, главный таможенник и «кошелек Акаева» Муратбек Малабаев запихнул на 10-ю строчку партии «Бутун Кыргызстан» своего сына Медербека. Ничего не поделаешь с теми, у кого много денег и кто пьет кровь народа. Мало того, что они сами совершают преступление, так еще и детей своих проталкивают в большую политику. «Яблоко от яблони недалеко падает», — разве сделают что-то хорошее для народа те, кто за счет авторитета или денег отца стал депутатом? При Акаеве Малабаев был на виду благодаря своим деньгами. Может, он хотел вернуть былые деньки, когда решил впутать сына в вонючую политику? Да и в целом в партии Адахана собрались подозрительные личности. Говорят: «По ослу и путы»…

Источник: газета «Багыт.kg» №21 от 17.09.2020 / стр. 5