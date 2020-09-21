(Видео) Массовая драка во время агитации в Араване. Кандидата в депутаты от «Мекеним Кыргызстан» вызвали на допрос 

Пять человек госпитализированы, повреждены машины.
Трое граждан заключены в ИВС
Накануне в Араванском районе в результате возникших разногласий произошла массовая драка между агитаторами партии «Мекеним Кыргызстан» и собравшимися местными жителями. Об этом Vesti.kg сообщили в УВД Ошской области.
- Вчера в 19:15 к нам поступило сообщение о массовой драке, - сказали в милиции. - Кандидат в депутаты от одной партии проводил встречу с жителями Араванского района. Там было около 100 человек. В этот момент между присутствующими и агитаторами возникли разногласия. В этой связи произошла драка. В результате 12 человек обратились в больницу. Из них на сегодняшнее утро пятеро получают лечение в больнице. Остальные, получив необходимую медицинскую помощь, отправились домой. Все 30 человек, принимавших участие в драке, были приглашены на допрос.
Отмечается, что кандидата в депутаты вызвали на допрос в тот же вечер.
- Трое заключены в ИВС, - продолжили в УВД Ошской области. - Начато досудебное производство. Расследование продолжается. Готовится судебно-медицинская экспертиза по степени тяжести полученных травм. Кроме того, нанесен ущерб пяти автомобилям.
Поясним, накануне в Сети распространилось видео массовой драки в Араванском районе.
Источник: vesti.kg
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