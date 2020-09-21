Почетный консул Норвегии в КР баллотируется в депутаты - Генпрокуратура выявила еще ряд нарушений

В связи с чем Генеральной прокуратурой республики в МИД Кыргызской Республики внесено предписание о незамедлительном устранении нарушений закона.

Генеральной прокуратурой продолжается работа по надзору за соблюдением избирательного законодательства в период подготовки к предстоящим выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Установлено, что член партии «Бир Бол» А.Ч., зарегистрированный в качестве кандидата в депутаты ЖК Кыргызской Республики по списку указанной партии, одновременно является почетным консулом Норвегии в нашей стране, что является нарушением требований действующего законодательства о запрете заниматься политической деятельностью консульским должностным лицам.

В связи с чем Генеральной прокуратурой республики в МИД Кыргызской Республики внесено предписание о незамедлительном устранении нарушений закона.

Также установлено, что член Кадамжайской районной территориальной избирательной комиссии М.К. (от политической партии «Замандаш»), в настоящее время занимает должность начальника Кадамжайского районного управления Социального фонда.

Тогда как, согласно п.2 ч.1 ст.22 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов

Кыргызской Республики», должностное лицо государственных органов и органов местного самоуправления не может быть членом территориальной, участковой избирательной комиссии.

В связи с чем, на имя руководителей ЦИК и Социального фонда Кыргызской Республики направлено письмо о рассмотрении данного вопроса и принятии решения в соответствии с требованиями действующего законодательства республики.

Источник: Кабар