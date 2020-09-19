Отдельные люди скрыто распространяют призывы о присоединении Кыргызстана к России. Кто стоит за этим и какие меры нужно принять в отношении таких людей?

Кремль в таких случаях не спит.

Акбар Байтемиров, преподаватель вуза:

— Эти разговоры появились не на пустом месте. Если бы это сказал не Аттокуров, то сказал бы кто-то другой. Значит, осенью нас ждут ощутимые политические потрясения. Конечно, Кремль в таких случаях не спит. Если шумиха усилится, он может ввести войска под прикрытием миротворческой миссии в рамках полномочий ОДКБ, ЕврАзЭС. Затем начнется раскачка. В рядах уставшего от политики народа появятся те, кто будет говорить – уж лучше перейти в состав России. Большинство из тех, кто поработал в Москве не понимают, что в 300 километрах от России простой народ живет хуже, чем мы.

Вполне возможно, что лидеры одной из так называемых народных партий тесно связаны с Кремлем. Они же не будут пока это афишировать.

Источник: газета «Фабула пресс» №50 от 18.09.2020 / стр. 7