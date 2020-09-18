Продаешь голос – продаешь родину

В Кыргызстане с каждым днем усиливаются предвыборные процессы, партии ведут ожесточенную борьбу за каждый голос.

Если одни партии хотят завоевать сердца избирателей, то другие делают ставку на свои деньги.

Недавно Чуйская областная прокуратура зафиксировала попытку подкупить голоса через форму № 2 на избирательном участке в селе Новопокровка, возбудила уголовное дело. Очевидно, что таких случаев будет больше. Кроме того, активно идут разговоры, вроде: «Собирают паспорта учителей, врачей и т. д., будут раздавать деньги, оставшуюся часть дадут после выборов».

Паспорт – важный документ, удостоверяющий личность гражданина. Руководство не имеет право под давлением собирать паспорта у своих сотрудников, тем более представитель какой-то партии. И продающие и покупающие голоса – преступники! Поэтому призываем всех избирателей прочувствовать ответственность перед родиной и исполнить гражданский долг!

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №59 от 18.09.2020 / стр. 2