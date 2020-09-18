Продаешь голос – продаешь родину

В Кыргызстане с каждым днем усиливаются предвыборные процессы, партии ведут ожесточенную борьбу за каждый голос.
Если одни партии хотят завоевать сердца избирателей, то другие делают ставку на свои деньги.
Недавно Чуйская областная прокуратура зафиксировала попытку подкупить голоса через форму № 2 на избирательном участке в селе Новопокровка, возбудила уголовное дело. Очевидно, что таких случаев будет больше. Кроме того, активно идут разговоры, вроде: «Собирают паспорта учителей, врачей и т. д., будут раздавать деньги, оставшуюся часть дадут после выборов».
Паспорт – важный документ, удостоверяющий личность гражданина. Руководство не имеет право под давлением собирать паспорта у своих сотрудников, тем более представитель какой-то партии. И продающие и покупающие голоса – преступники! Поэтому призываем всех избирателей прочувствовать ответственность перед родиной и исполнить гражданский долг!
Источник: газета «Кыргыз Туусу» №59 от 18.09.2020 / стр. 2
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!