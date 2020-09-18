Дело Курсана Асанова. В ходе заседания допрошен инструктор спортивного комплекса

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня состоялось заседание по делу бывшего замминистра внутренних дел КР Курсана Асанова.

В ходе судебного заседания продолжился допрос свидетелей. Свидетель сообщил, что лично знаком с обвиняемым К.А., находятся в служебных отношениях. Свидетельдобавил, что обвиняемый Д.П. ранее тренировался у него.

«У нас тренировались члены сборной по самбо, и он тренировался с ними. Я видел его и иногда подсказывал. Он приходил по утрам 3 раза в неделю. Д.П. не участвовал в соревнованиях, так как по календарному плану они не проводились в 2019 году. Изначально он пришел сам и сказал, что хочет тренироваться. Он занимался в зале «Динамо» МВД, туда могут приходить все сотрудники внутренних дел и повышать свои навыки», - рассказал свидетель.

Напомним, К.Асанов подозревается в незаконном откомандировании себе сотрудников оперуполномоченных ПСН МВД КР Пайзилда уулу Д. и Асанова М. для исполнения его сугубо личных, семейно-родственных поручений, используя их в качестве своего помощника и телохранителя.

Вследствие вышеуказанных заведомо незаконных действий К.Асанова интересам государства причинен ущерб в размере 793 тыс 197 сомов.

- Кроме того, К.Асанов и его посаженный сын (окул бала) Т.Бейшенбеков подозреваются в распространении заведомо ложных сведений, сопряженных в обвинении в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в отношении вице-премьер-министра КР Ж.Разакова.

- Также К.Асанов в событиях 7-8 августа 2019 года, имевших место в с.Кой-Таш Аламудунского района, умышленно уничтожил улики, следы преступления и в сговоре со своим сыном М.Асановым и оперуполномоченным ПСН МВД КР Д.Пайзилда уулу укрыл вещественные доказательства и другие предметы, имевшие ценность и важное значение для органов следствия, которые в последующем были переданы ими сторонникам А.Атамбаева.

Напомним, что 7 августа вечером в Кой-Таше в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время действий по его принудительному приводу в следственные органы по делу незаконного освобождения лидера ОПГ, так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева, произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента.

В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения.

8 августа правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он был водворен в СИЗО ГКНБ.

Генпрокуратурой в порядке ст.252 УПК КР изучено уголовное дело, поступившее из Следственной службы МВД КР по Кой-Ташским событиям 7-8 августа 2019 года с обвинительным актом по обвинению А.Атамбаева, Ф.Ниязова, И.Карамушкиной, А.Кодурановой, Р.Джеенбекова, М.Мискенбаева, К.Жолдубаевой, К.Сагымбаева, М.Шаменова, Карыпбек уулу Р., Ф.Баабиева, К.Осмоналиева, Капарбек уулу Н. и А.Какебаева, в совершении преступлений предусмотренных статьями ст. 39, ст. 309 (покушение на насильственный захват власти); ст.355 (угроза или насилие в отношении представителя власти), ст.337 (воспрепятствование деятельности следователя), ст.244 (захват заложников), ст. 264 (массовые беспорядки), ст.130 (убийство), ст.39, ст.130 (покушения на убийство), ст.253 (незаконный оборот оружия), ст.257 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия), ст.338 (угроза и насилие в связи с досудебным производством) УК КР.

В отношении еще 5 лиц уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними соглашения о сотрудничестве.

Источник: Кабар