Эмильбек Каптагаев, общественный деятель: «Партии лгут и притворствуют!»

Я думаю, это голимое притворство, случай, когда «вор кричит – держите вора». «Чимкирикство», выражаясь по-современному…

— Кто она, власть в современной Кыргызской Республике? На этот вопрос любой ответит — Жогорку Кенеш. Это так, потому что Жогорку Кенеш — основная ветвь государственной власти, депутаты олицетворяют эту власть, так как они назначают правительство, утверждают судей, генпрокурора, определяют 2/3 состава Центральной избирательной комиссии, принимают законы, следят их исполнением, полномочия у них широкие.

Стоящие во главе власти, состоящие в коалиции большинства Жогорку Кенеша депутаты партий СДПК, «Республика — Ата Журт», «Бир Бол» и «Кыргызстан» на встречах с народом плачут со словами: «Власть устраивает гонения, власть учиняет препятствия…» Делают вид, будто находятся в оппозиции, давят на жалость избирателей, чтобы получить голоса.

Я думаю, это голимое притворство, случай, когда «вор кричит – держите вора». «Чимкирикство», выражаясь по-современному…

Они сами находятся во главе власти и вместо того, чтобы жаловаться на то, что власть поступила так или эдак, вместо того, чтобы плакаться перед народом, им следовало бы открыто назвать имена должностных лиц, которые оказывают давление, даже потребовать созыва внеочередного заседания Жогорку Кенеша, выставить вопрос на обсуждение, рассмотреть ответственность перед законом.

Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 18.09.2020 / стр. 4