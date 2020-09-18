Добывающие золото в Чаткале загрязняют реку

Самовольно добывающие золото в сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области не только загрязняют реку, но и используют токсичные вещества.

Об этом и говорили, и писали. Недавно соответствующие государственные ведомства оштрафовали частного предпринимателя Шабданбека Субанова на 5 тысяч сомов за нарушение норм экологии. Об этом СМИ проинформировал 15 сентября Эрмек Толобаев, глава экотехинспекции по Чаткальскому, Аксыйскому и Ала-Букинскому районам. Субанов является одним из учредителей ОсОО «Металл-Альянс». Упомянутая компания в 2019 году получила лицензию на разведывательные работы на 72 гектарах земли Чаткальского района. Но, по словам Толобаева, упомянутая компания загрязняла другой участок, где она не имела права вести свою деятельность.

«Как оказалось, ранее было возбуждено уголовное дело. Но я еще не ознакомился с решениями. Лицензию получили на один участок, а загрязняют другой. В прошлом году было возбуждено уголовное дело, наложен штраф в 900 тысяч сомов», — сказал Толобаев.

Ранее, 10 сентября экоактивист Айбек Мырза обнародовал видео загрязненной реки в Чаткальском районе. Когда Мырза обратился в местную экотехинспекцию, из здания активистов выпроводили сотрудники правоохранительных органов.

Спустя некоторое время на место событий прибыли депутаты сельского кенеша Каныш-Кии с несколькими местными жителями и повздорили с активистами. Один из собравшихся потребовал, чтобы активисты немедленно уехали из Чаткала.

Источник: газета «Майдан.kg» №33 от 18.09.2020 / стр. 5