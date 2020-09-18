Как победить коррупцию и почему властям не удается этого добиться

Накануне состоялся очередной Совет безопасности под председательством президента.

На заседании рассмотрели два вопроса — подведение итогов работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными проявлениями в республике, а также проект новой Государственной стратегии на 2021–2024 годы по противодействию коррупции в Кыргызстане и ликвидации ее причин. Сооронбай Жээнбеков пообещал, что бескомпромиссная борьба с коррупцией будет продолжена.

Наличие коррупции в Кыргызстане признали еще во времена первого президента Аскара Акаева.

С этим злом власти пытаются бороться на протяжении более 25 лет. Но коррупция как была, так и остается, несмотря на все усилия «Белого дома». Отчего нам не удается ее придушить?

24.kg вспоминает, как руководители страны в разные годы предлагали бороться со «спрутом».

Сооронбай Жээнбеков, вступив в должность, сразу объявил, что антикоррупционная политика — его основная задача. Глава государства придает этому вопросу большое значение.

О бескомпромиссной борьбе президент говорил и 30 июня в Жогорку Кенеше, во время принесения присяги новыми членами правительства.

«В борьбе с коррупцией мы сталкиваемся с многочисленными препятствиями», — вынужден был признать Сооронбай Жээнбеков, но твердо добавил, что, несмотря на это, борьба будет продолжена.

Практически слово в слово глава государства говорил об этом в январе 2020 года, и тоже на заседании Совбеза.

Борьба с коррупцией будет продолжена. СМИ, гражданский сектор поддерживают, мы усилим борьбу при такой поддержке.

Сооронбай Жээнбеков

О том, что чиновников, замешанных в коррупции, будут строго наказывать, говорилось на раз. Это дает надежду кыргызстанцам. Но, похоже, мало пугает чиновников.

17 мая 2019-го на встрече с жителями Иссык-Кульской области президент обещал наказывать их вне зависимости от ранга. «Все замешанные в коррупции чиновники, вне зависимости от их былых заслуг и ранга, какую бы ветвь власти они не представляли, обязательно понесут строжайшее наказание», — сказал руководитель страны.

На заседании Совбеза 2018 года Сооронбай Жээнбеков уже предостерегал зарвавшихся клерков высшего звена.

Каждый чиновник, совершивший преступление, будет наказан по закону. Коррупционные дела, приостановленные за последние несколько лет, будут возобновлены.

Сооронбай Жээнбеков

Вчера в камеру отправился очередной бывший министр. Экс-главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева водворили в бишкекский СИЗО-1 по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Он стал еще одним подтверждением тому, что предостережения главы государства чиновникам нипочем. Такое впечатление, что они уверены: все обращения Сооронбая Жээнбекова — мелочи, а не предназначены членам правительства.

Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев не раз делал заявления о борьбе с коррупцией.

9 декабря 2015 года он обратился к кыргызстанцам по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и отметил, что в Кыргызстане больше не будет «неприкасаемых» чиновников.

«Борьба с коррупцией направлена на защиту справедливости, теперь нет и впредь не будет «неприкасаемых» чиновников», — заявлял Алмазбек Атамбаев.

Подобные заявления из его уст вызывали у соотечественников если не усмешку, то улыбку наверняка. Провозглашая борьбу с коррупцией и обещая не допускать во власть приближенных, бывший президент этот ближний круг создавал, холил и лелеял. Достаточно вспомнить шофера Алмазбека Атамбаева.

Икрамжан Илмиянов из-за баранки авто стремительно пошел вверх по карьерной лестнице, успевая менять кабинеты, каждый из которых был все ближе к власти.

Еще в 2012 году Алмазбек Атамбаев уверял, что с коррупцией будут вести усиленную борьбу.

«Я хотел бы предупредить тех, кто думает, что завтра эта работа свернется. Нет, эта работа будет только усиливаться. А те, кто станет ненадлежащим образом заниматься борьбой с коррупцией, будут освобождаться от своих обязанностей», — обещал он. Но освобождались от постов и должностей неугодные или посмевшие возразить...

Президент переходного периода Роза Отунбаева заявлений, касающихся борьбы с коррупцией, делала не много. Не до этого было, когда в стране то там то здесь бунтовали кыргызстанцы и оставшиеся без власти политики.

Но обозначить проблему Роза Отунбаева время все-таки нашла. На первом заседании Совета обороны в 2011 году она говорила, что коррупция для некоторых стала образом жизни. «Не зря в народе говорят, что она распространилась от детского сада до высших госструктур. Для борьбы с этим злом необходим системный подход. Прежде всего надо обеспечить транспарентность бюджетных расходов. Для этого госорганы должны представлять гражданам отчеты о своих расходах», — говорила Роза Отунбаева.

Время показало, что чиновники нашли лазейку, как составлять отчеты, чтобы не указывать свои сомнительные доходы.

Бывший глава государства Курманбек Бакиев, который бежал из страны, и вовсе обвинил в причинах процветания коррупционных деяний простых граждан страны.

Обвинять власти в том, что существует коррупция, не совсем справедливо. Борьба с коррупцией идет. Но нужно, чтобы все граждане повернулись к ней лицом. Где же народ? Почему не борется с коррупцией?

Курманбек Бакиев

Подобные заявления звучали в то время, как его младший сын Максим Бакиев подминал под себя практически весь успешный бизнес Кыргызстана.

Аскар Акаев на заседании Совбеза в 2003 году говорил, что коррупция является одной из основных угроз для безопасности государства. Тогда он признал, что, хотя борьба с коррупцией была давно провозглашена одним из государственных приоритетов, добиться серьезных достижений не удалось.

«Нужно максимально ужесточить наказания за коррупцию как за крайне опасное для страны зло. Нам надо брать пример у Китая, где огромный резонанс получают факты наказания нечестных чиновников. Жестокое наказание оказывает нужное воздействие на остальных госслужащих», — заявлял Аскар Акаев.

Первый беглый президент страны, правда, забывал добавлять, что в Китае дети и жены руководителей страны не вмешивались в государственные дела, не пытались реализовать проект «Преемник», чтобы усадить на трон сына или дочь...

Сооронбай Жээнбеков пытается противостоять коррупции в высших эшелонах власти. С переменным успехом. На спецсчете, где аккумулируются средства от борьбы с коррупцией, уже достаточно денег, чтобы строить школы. Их строят. Но и нечистоплотные чиновники не сдаются.

За почти три года президентства Сооронбая Жээнбекова в пользу государства от нанесенного чиновниками ущерба возмещено 5 миллиардов 827 миллионов сомов.

его еще добился глава государства? Был отменен срок давности привлечения к уголовной ответственности за коррупцию. На практике стали применяться правила уголовной ответственности за незаконное обогащение. В отношении должностных лиц, законность доходов и расходов которых была поставлена под сомнение, зарегистрировано 18 досудебных производств. На сотрудников судебных, надзорных и правоохранительных органов наложены запреты и ограничения. Сотрудникам правоохранительных органов была предоставлена возможность увольнять своих сотрудников за проступки и не допускать совершения ими коррупционных преступлений.

Почему антикоррупционная кампания властей не вызывает абсолютного доверия у кыргызстанцев? Сооронбай Жээнбеков вольно или невольно, но озвучил причину.

«Коррумпированные чиновники противопоставляют себя всему государству, ежечасно бросают вызов и изобретают новые коррупционные механизмы», — сказал на последнем Совбезе глава государства.

Значит, говорить о победе над коррупцией нам пока рано...

Источник: 24.kg