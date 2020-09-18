Каныбек Исаков ничего не смог сделать!

С началом пандемии в стране образовательная сфера села на «ноль».

Приведенный министром образования с удивительными похвалами Каныбек Исаков не то, чтобы сделать реформу в образовательной сфере, но даже не смог «перерезать путы ослу». С началом пандемии в стране образовательная сфера села на «ноль». Не справившийся с онлайн-образованием Исаков теперь собирается стать ректором Национального университета имени Жусупа Баласагына. Трудовой коллектив указанного вуза уже сейчас выражает протест, говоря об отставании Исакова от процессов современного ведения работы.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №17 от 18.09.2020/стр.3